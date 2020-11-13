Биробиджан, , 08:35 — REGNUM В Еврейской автономной области по ходатайству следствия суд заключил под стражу 38-летненго жителя Биробиджана, который избил свою сожительницу и их годовалую дочь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

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8 ноября мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры со своей сожительницей он избил её, а затем и ребёнка. Девочка находится в больнице с переломом левой конечности.

«Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане суд по иску прокуратуры взыскал с матери, которая не исполняла обязанности по воспитанию детей, компенсацию морального вреда в сумме 500 тыс. рублей каждому ребёнку.