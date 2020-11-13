Магадан, Магаданская область, , 07:23 — REGNUM В Магадане суд по иску прокуратуры взыскал с матери, которая не исполняла обязанности по воспитанию детей, компенсацию морального вреда в сумме 500 тыс. рублей каждому ребёнку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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Следователями установлено, что мать оставляла своих детей на долгое время с посторонними лицами, систематически избивала и оскорбляла несовершеннолетних, не устроила их в детский сад. Всё это привело к лёгкому недоразвитию их интеллекта, осложнённому педагогической запущенностью.

«Прокурор Магадана обратился в суд в интересах несовершеннолетних. Городской суд удовлетворил исковые требования и взыскал с матери в пользу детей компенсацию морального вреда в сумме 500 тыс. рублей каждому», — пояснили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, приговор в отношении родителей двухмесячной девочки вынес суд в Краснодарском крае — 27-летняя мать и 35-летний отец признаны виновными в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Мужчина признан виновным также в хранении наркотиков.