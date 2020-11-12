Губкин, Белгородская область, 12 ноября 2020, 17:40 — REGNUM Один человек госпитализирован после нештатной детонации отказавшего ранее одиночного заряда взрывчатки в карьере Лебединского ГОКа в городе Губкин Белгородской области. Ещё три человека, находившиеся в это время в непосредственной близости от места происшествия, не пострадали, сообщили ИА REGNUM 12 ноября в пресс-службе регионального Следственного комитета.
По предварительным данным, 11 ноября в карьере во время забора горной породы под ковшом экскаватора произошла детонация остатков взрывчатого вещества, используемого при подрывных работах. Недалеко от эпицентра взрыва находились два грузовика «БелАЗ». В результате подрыва госпитализирован помощник машиниста экскаватора, сам машинист и водители автомашин не пострадали.
Начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.