Стокгольм, , 17:12 — REGNUM Число летальных исходов от COVID-19 в Швеции за сутки увеличилось на 40 человек. Такие данные 12 ноября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 6 122 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 171 365 человек. За последние 24 часа их число увеличилось на 4 658 человек.

По состоянию на 12 ноября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 128 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. За прошедшие сутки их число не изменилось. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подвергcz 2 881 пациент.

В ходе пресс-конференции государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл также рекомендовал ужесточить местные карантинные ограничения в четырех регионах: в Даларне, Вестманланде, Готланде и Вермланде.

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