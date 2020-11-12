Энгельс, Саратовская область, , 15:58 — REGNUM По факту превышения должностных полномочий сотрудниками управления капитального строительства администрации Энгельсского района Саратовской области при заключении и исполнении контракта по строительству образовательного учреждения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

В декабре 2019 года между управлением капитального строительства администрации Энгельсского района (УКС) и общества с ограниченной ответственностью заключен контракт на строительство школы на 825 мест в рабочем поселке Приволжский города Энгельс. Стоимость контракта — более 159,4 млн рублей. Должностными лицами УКС не было проведено надлежащее обоснование начальной стоимости цены контракта, а использована локальная смета, разработанная застройщиками с заведомо завышенными сведениями о стоимости оборудования. Кроме этого, в этом же месяце был подписан акт о приемке выполненных работ, после чего заказчик произвел оплату в полном объеме. Фактически работы не были выполнены, средства из бюджета муниципального района были перечислены необоснованно. Размер ущерба составил более 23,6 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM напоминает, в городе Энгельс осужден 36-летний местный житель по уголовному делу о хищении более 1 млн рублей. Обвиняемый под видом сотрудника, осуществляющего строительно-монтажные работы, с июля 2015 года по август 2018 года получал от граждан деньги на покупку материалов и производство строительных работ. Услуги он не оказал, полученными денежными средствами воспользовался в собственных целях. Всего злоумышленнику удалось завладеть средствами 10-ти граждан на общую сумму более 1 млн рублей.

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