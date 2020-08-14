Энгельс, Саратовская область, , 12:06 — REGNUM В городе Энгельс Саратовской области осужден 36-летний местный житель по уголовному делу о хищении более 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Обвиняемый под видом сотрудника, осуществляющего строительно-монтажные работы, с июля 2015 года по август 2018 года получал от граждан деньги на покупку материалов и производство строительных работ. Услуги он не оказал, полученными денежными средствами воспользовался в собственных целях. Всего злоумышленнику удалось завладеть средствами 10-ти граждан на общую сумму более 1 млн рублей.

Суд назначил наказание мужчине в виде 3-х лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в отношении бывшего директора ООО УК «Стимул» в Саратове возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и по трем эпизодам ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение»).

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