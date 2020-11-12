Бахчисарай, Крым, , 12:14 — REGNUM Уголовное дело по статье об убийстве возбуждено в Бахчисарайском районе Крыма — там в одном из частных жилых домов обнаружено тело 60-летнего мужчины с многочисленными ранениями, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.

Тело мужчины с многочисленными колото-резанными ранениями в области шеи, груди, живота было обнаружено 11 ноября в частном домовладении одного из сел Бахчисарайского района. По данным местных СМИ, тело мужчины было присыпано кофе.

На месте преступления работают следователи и следователи-криминалисты. Организованы первоначальные следственные действия с применением криминалистической техники и экспертных возможностей органов Следственного комитета. В настоящее время на месте и в округе проводятся дополнительные следственные действия, устанавливаются обстоятельства преступления.