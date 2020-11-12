Альметьевск, Татария, , 09:39 — REGNUM В городе Альметьевске 11 ноября в квартире одного из домов было обнаружено тело 36-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений шеи. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по РТ.

В совершении преступления подозревается 13-летний сын потерпевшей. Предварительно, убийство совершено несколько дней назад из-за личных неприязненных отношений. Следователям предстоит установить все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM напоминает, в лесопосадке города Зеленодольска в багажнике автомобиля марки Vortex Тingo обнаружили тело 35-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде гематом на голове и множественных ссадин. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали троих подозреваемых местных жителей в возрасте от 15 до 17 лет.

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