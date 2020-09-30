Зеленодольск, Татария, , 15:37 — REGNUM В лесопосадке города Зеленодольска в багажнике автомобиля марки Vortex Тingo обнаружили тело 35-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде гематом на голове и множественных ссадин. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали троих подозреваемых местных жителей в возрасте от 15 до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

Тело мужчины обнаружили вечером 28 сентября в районе улицы Машиностроителей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Задержанные вину признали частично. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

Назначены несколько экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая и компьютерно-техническая. Роль каждого участника в данном преступлении устанавливается. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM напоминает, с 19 августа текущего года 49-летняя жительница Казани числилась без вести пропавшей. На своем автомобиле Volkswagen она уехала из дома в неизвестном направлении, и о ее месте нахождения не было ничего известно. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что из Казани женщина не выезжала, движения денег на ее счетах не происходило. 26 сентября автомобиль пропавшей был обнаружен у дома по улице Товарищеской, а в нем тело автоледи без внешних признаков насильственной смерти. В машине находились денежные средства и иные ценности. Удалось выяснить, что в конце августа в течение нескольких дней женщина проживала в автомобиле, распивая спиртные напитки.

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