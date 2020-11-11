Ижевск, , 18:56 — REGNUM В Ижевске решается вопрос о возбуждении уголовного дела по заявлению 58-летней пенсионерки о хищении средств. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В августе женщина увидела в интернете объявление с предложением об участии в биржевых торгах. После оставленной на указанном сайте заявки ей позвонила неизвестная и сообщила, что для торгов необходимо открыть вклад на 200 долларов США. После чего с женщиной связался «брокер», который должен был помогать в ведении торгов.

В дальнейшем пострадавшую убедили поставить на свой компьютер программу для удаленного доступа и постоянно агитировали увеличивать суммы для участия в торгах. Женщина взяла кредиты в банках на общую сумму около 1,3 млн рублей, после перевода средств в доллары она пополнила счет на всю сумму.

При очередной проверке своего счета она обнаружила, что все средства пропали, и ее собственные, и заработанные на торгах. Далее пенсионерке позвонил псевдо-сотрудник службы безопасности банка и предложил помочь вывести со счета деньги.

«Но для этого нужно было активировать кошелек в обменнике, внеся 120 тыс. рублей, и поменять криптовалюту на доллары», — отметили в пресс-службе.

В МВД рекомендуют жителям республики не участвовать в биржевых торгах без специальных знаний и навыков.

Как сообщало ИА REGNUM, за выходные дни 24−25 октября 17 жителей Удмуртии обратились в полицию, сообщив о крае средств с банковских карт. Общая сумма ущерба составила 2,03 млн рублей. По ряду фактов были возбуждены уголовные дела, по остальным — проводятся проверки.

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