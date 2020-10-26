Ижевск, , 11:16 — REGNUM За минувшие выходные о краже средств дистанционным способом сообщили в полицию 17 жителей Удмуртии. Общая сумма ущерба составила 2,03 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным ведомства, средства были похищены под различными предлогами. Жертвами мошенников стали жители Ижевска, Глазова, Воткинска, Можги, а также Увинского, Глазовского, Завьяловского, Дебесского районов и села Малая Пурга. Возраст потерпевших — от 20 до 67 лет.

По ряду фактов возбуждены уголовные дела, по остальным — проводятся проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, в полиции регулярно призывают жителей республики не раскрывать данные своих банковских карт никому, включая позвонивших якобы сотрудников службы безопасности банков.

«Не поддавайтесь панике, услышав информацию о списании денежных средств, оформлении на ваше имя кредитов и другие предупреждения. Если у вас запрашивают баланс карты, просят назвать коды и пароли — прекратите разговор и перезвоните на «горячую линию банка», — отмечают правоохранители напоминая, что телефон указан на обратной стороне банковской карты.

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