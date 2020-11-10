Санкт-Петербург, , 10:56 — REGNUM В поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга двое неизвестных мужчин неустановленным образом проникли ночью в квартиру 61-летней пенсионерки, избили ее и, предположительно, изнасиловали.

Об этом 10 ноября сообщает агентство «Оперативное прикрытие» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, нападение на женщину произошло глубокой ночью 9 ноября. Как рассказала правоохранительным органам потерпевшая, двое неизвестных мужчин проникли в ее квартиру, где нанесли хозяйке несколько ударов по голове и животу, отчего та потеряла сознание.

«Придя в себя, женщина обнаружила, что лежит голой на полу, с болью внизу живота и кровью», — сообщает источник.

В свою очередь «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) уточнило, что потерпевшую увезли в больницу, где, оценив полученные травмы и следы крови, предположили, что пенсионерку не только избили, но и изнасиловали.

«Она запомнила, что молодым людям на вид чуть меньше 30 лет, оба южане среднего роста», — уточнили в издании.

Добавим, что за январь-сентябрь 2020 года в Санкт-Петербурге зафиксировано 35 изнасилований и покушений на изнасилование. Это на 35% меньше, чем за тот же период 2019 года, отметили в Петростате.