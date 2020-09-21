Казань, , 13:48 — REGNUM В Казани спасатели выехали на тушение пожара в одном из домов частного сектора утром 21 сентября. В 07:25 поступила информация о горящем доме по улице Шатурской, сообщает пресс-служба управления МЧС по РТ.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что происходит открытое горение мансардного этажа частного жилого дома с надворными постройками и есть угроза возгорания соседних строений. Площадь пожара достигла 205 кв. метров. На месте работали 13 единиц спецтехники и 51 пожарный.

Ликвидировать огонь удалось в 09:00. Хозяева спасли трех телят, двух коров и одну лошадь. Кроме этого, пожарные предотвратили взрыв двух газовых баллонов и вынесли их из зоны горения. Причина пожара устанавливается. Пострадавших и погибших нет.

ИА REGNUM ранее сообщало, в пятиэтажном многоквартирном жилом доме 16 сентября в Казани на улице Волгоградской, дом № 21 произошел пожар. Общая площадь возгорания квартир на втором и третьем этажах составила 25 кв. метров. Еще до прибытия пожарных соседи из горящей квартиры спасли 59-летнего мужчину, получившего ожоги тела 1−2 степени (80%). Его госпитализировали в республиканскую клиническую больницу. Из квартиры на третьем этаже пожарные эвакуировали по лестничному маршу при помощи масок троих взрослых. Одну из пострадавших госпитализировали с отравлением продуктами горения в городскую клиническую больницу.

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