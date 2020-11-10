Новосибирск, , 06:12 — REGNUM Пожароопасный сезон в Новосибирской области проходил с 17 апреля до 19 октября. Всего в 2020 году возникло 333 лесных пожара на общей площади 2214,3 га, в том числе покрытой лесом площади — 1734,9 га. Такие данные были озвучены во время оперативного совещания, которое провёл губернатор Андрей Травников с членами регионального правительства.

Уточняется, что средняя площадь одного пожара составила 6,6 га. Кроме того, на территории Искитимского лесничества произошел один крупный лесной пожар — на общей площади 255,2 га.

Отмечается, что ликвидация пожаров в первые сутки составила 99,7%. Основная причина возгораний — аномально жаркая и сухая погода на всей территории Новосибирской области.

По сравнению с 2019 годом количество лесных пожаров уменьшилось на 17,2%.