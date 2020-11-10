Джакарта, , 04:55 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,0 на территории Индонезии, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 163 километрах к юго-западу от города Бандар-Лампун. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 36,42 километра. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября землетрясение интенсивностью 2,9 баллов произошло в Южной Корее. Его эпицентр располагался в 5 километрах от города Санджу на глубине 9 километров. Пострадавших не было.