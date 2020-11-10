Тегусигальпа, , 02:48 — REGNUM По меньшей мере 57 человек погибли из-за наступления тропического шторма «Эта» на Гондурас, сообщает издание La Tribuna, ссылаясь на комиссию по чрезвычайным ситуациям в стране.

Ранее сообщалось о 26 жертвах стихии.

Еще восемь жителей государства числятся пропавшими без вести. Кроме того, последствия шторма ощутили на себе более 240 тысяч семей, часть из которых эвакуирована из районов, где началось наводнение.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября шторм «Эта» обрушился на побережье американского штата Флорида.

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