Воронеж, , 14:25 — REGNUM Антон Макаров, подозреваемый в убийстве троих военнослужащих на территории военного аэродрома «Балтимор», мог покинуть территорию части. Об этом сообщает РИА «Воронеж» со ссылкой на источник.

Ранее власти утверждали, что подозреваемый в расстреле сослуживцев, скрывшийся с места происшествия, не покидал территории части.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября 20-летний рядовой срочной службы, по версии следствия, напал с топором на офицера, а затем открыл стрельбу по другим военнослужащим. Убиты три человека, один ранен. К поискам Макарова подключились Росгвардия, МВД и ФСБ, применяются беспилотные летательные аппараты и вертолёт.

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