Ульяновск, , 08:33 — REGNUM В Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту хищения металлического гаража. В ходе разбирательств было установлено, что гараж распилили, сообщает УМВД по Ульяновской области.

Кража была совершена на территории одного из гаражно-строительных комплексов в Заволжском районе Ульяновска. В ходе следствия под подозрение попал 27-летний безработный, ранее судимый ульяновец. Полицейские установили, что мужчина нанял специалиста для распилки гаража, заверив его, что он является владельцем помещения. По данным правоохранителей, злоумышленник забрал металлические части гаража и отвез в пункт приёма металлолома.

Кроме этого, сотрудники полиции установили причастность подозреваемого ещё к четырём кражам металлических гаражей на территории того же ГСК.

По данным фактам заведены уголовные дела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Засвияжском районе Ульяновска задержан 29-летний мужчина, которого подозревают в хищении 27 метров телефонных кабелей. По данным следствия, по ночам он спускался в люки и вырезал медные кабели. Разбирательства начались после обращения в полицию одного из интернет-провайдеров.

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