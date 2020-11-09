Зеленодольский район, Татария, , 14:03 — REGNUM На территории птицеводческого предприятия, принадлежащего ООО «Агрофирма «Залесный» в селе Большие Ключи Зеленодольского района Татарии ввели карантин по высокопатогенному гриппу птиц. Соответствующий указ подписан главой РТ Рустамом Миннихановым.

В угрожаемую зону в пределах территории радиусом 5 км от границ неблагополучного пункта внесли девять сел и деревень. В зону наблюдения в пределах территории радиусом 10 км от границ вошли еще 12 населенных пунктов.

Оборот птицы и продуктов птицеводства, а также кормов на период действия карантина запрещен. Кроме этого, не допускается посещение неблагополучного пункта посторонними лицами, кроме персонала. Закрыты дороги, ведущие из птицефабрики, и ограничено передвижение транспорта в зоне карантина. Допущенный транспорт подлежит обязательной дезинфекции. Поголовье животных, восприимчивых к болезни, подлежит убою.

Главному управлению ветеринарии кабинета министров Татарии поручено разработать и утвердить план мероприятий по ликвидации очага птичьего гриппа и предотвращения его распространения по республике.

ИА REGNUM ранее сообщало, арбитраж Татарии спустя два года после начала судебных разбирательств и снятия карантина по птичьему гриппу на ООО «Птицекомплекс Лаишевский» вынес решение по спору. Снизив сумму запрашиваемого ущерба, судья обязал главное управление ветеринарии кабинета министров Татарии выплатить свыше 99 млн рублей.

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