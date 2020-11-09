Санкт-Петербург, , 11:31 — REGNUM Пожар в особняке Эрнеста Игеля на Петроградской стороне Санкт-Петербурга, где до революции располагался ресторан купца, локализован. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Напомним, возгорание в заброшенном здании в историческом центре Петербурга началось утром 9 ноября. Пожару был присвоен второй номер сложности.

«В 10:45 локализация на площади 200 кв. метров, отказ от №2, (пожарные) работают по №1 Бис», — уточнили в ведомстве.

Особняк был возведен в XIX веке на месте деревянного здания по проекту инженера Бориса Зона. По задумке заказчика купца Эрнеста Игеля в здании расположился ресторан частыми гостями которого были Федор Шаляпин, Максим Горький и Антон Чехов.

После революции архитектурный комплекс оказался в ведении Народного комиссариата просвещения. Залы были отдали под симфонические концерты и выступления коллектива Музыкальной драмы. В 1924 году здесь был открыт Дом пролетарской культуры, впоследствии особняк использовался под клубы имени Горького, «Металлист», Петроградскому райкому ВКП (б), педагогическому институту и правлению ПВО воздушного флота.

С конца 1970-х в особняке открылось Главное управление профессионально-технического образования Ленинграда и Ленинградской области.

В 2001 году особняк стал выявленным объектом культурного наследия, в 2007-м — памятником регионального значения. Однако до настоящего времени он находился в заброшенном состоянии, скрытым под строительной сеткой.

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