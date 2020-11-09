Воронеж, , 09:51 — REGNUM Среди убитых при ЧП на военном аэродроме «Балтимор» в Воронеже — два офицера и солдат-срочник, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

В то же время в ориентировке МВД, которая ранее появилась в сетях, говорится о двоих убитых, водителе и дежурном по полку.

Как сообщало ИА REGNUM, рано утром 9 ноября 20-летний солдат срочной службы напал на сослуживца, отнял у него орудие и застрелил, по разным данным, двоих или троих человек, а затем скрылся. Сейчас ведётся его розыск.

Военные пока не выступили с официальным комментарием в связи с инцидентом.

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