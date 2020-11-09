Воронеж, , 09:39 — REGNUM Ориентировка МВД на солдата срочной службы, расстрелявшего несколько человек на военном аэродроме «Балтимор», активно распространяется в социальных сетях.

Известно, что разыскиваемому 20 лет, он проживает в Воронеже. Из ориентировки следует, что он"09.11.2020 г. около 06:00 застрелил водителя и дежурного по полку. Скрылся на территории, с оружием, пистолет ПМ, возможно два магазина. Оружие сотрудника, дежурного по полку».

Ранее сообщалось о троих погибших и одного раненого. В пресс-службе Западного военного округа корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что комментарий «будет позже».

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