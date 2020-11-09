Тегусигальпа, , 06:45 — REGNUM До 26 человек возросло количество жертв наводнений и оползней, вызванных сильными ливнями, которые принёс ураган «Эта» на территорию Гондураса. Об этом 9 ноября сообщает издание La Tribuna.

Шесть человек числятся пропавшими без вести, всего от последствий, вызванных ураганом, пострадали более 1,7 млн жителей Гондураса. Паводки затрудняют проведение спасательных работ, люди спасаются на крышах домов. От внешнего мира оказались отрезаны более 65,9 тыс. жителей страны в 69 муниципалитетах.

Властями были эвакуированы более 27 тыс. человек, из них 11 тыс. находятся в пунктах временного размещения. Наводнением и селевыми потоками были разрушены 49 жилых домов, ещё 140 жилищ получили серьезные повреждения, оползнями засыпаны 100 авто дорог, полностью уничтожен 21 мост.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели не менее 20 человек в результате стихийных бедствий, вызванных ураганом «Эта».

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