Казань, , 15:45 — REGNUM Доследственная проверка организована в Татарии после сообщения о неправомерных действиях кондуктора автобуса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по РТ.

По результатам мониторинга средств массовой информации появились данные, что в Казани кондуктор рейсового автобуса выбросил из салона на остановке бесхозную, как ему показалось, детскую коляску. Коляска при этом принадлежала одной из пассажирок, перевозившей на ней ребенка-инвалида. В республике проводят доследственную проверку, устанавливаются все обстоятельства инцидента. По ее результатам примут соответствующее процессуальное решение.

ИА REGNUM ранее сообщало, в столице Татарии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у 29-летнего кондуктора одного из городских автотранспортных организаций обнаружили и изъяли более одного грамма наркотического вещества синтетического происхождения.

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