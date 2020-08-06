Казань, , 11:51 — REGNUM В столице Татарии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у 29-летнего кондуктора одного из городских автотранспортных организаций обнаружили и изъяли более одного грамма наркотического вещества синтетического происхождения. Об этом информирует пресс-служба республиканского управления МВД.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в октябре 2019 года кошка с веществом, похожим на гашиш, в ошейнике, была поймана сотрудниками исправительной колонии № 10 в Татарии.

Читайте также: Сотрудники колонии в Татарии поймали кошку с наркотиками в ошейнике