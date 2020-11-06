Конфлан-Сент-Онорин, Франция, , 13:23 — REGNUM По делу об убийстве учителя истории Самуэля Пати во французской коммуне Конфлан-Сент-Онорин арестованы еще три человека. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщает Le Figaro.

Полиция арестовала двоих молодых людей 18 лет и девушку 17 лет по подозрению в «организации террористической группировки». Как установили следователи, по меньшей мере один из них общался с убийцей Абдуллахом Анзоровым незадолго до преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября в пригороде французского Лиона арестовали 15-летнего школьника, заявившего в присутствии своего преподавателя, что «отрежет ему голову».

Против ученика лицея в коммуне Калюир-Э-Кюир заведено уголовное дело о «распространении угрозы смерти в отношении человека, исполняющего общественный долг».

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