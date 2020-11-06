Гватемала, , 03:38 — REGNUM В Гватемале в результате наводнений и оползней, вызванных штормом «Эта», погибли уже более 50 человек. Об этом президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи сообщил вечером 5 ноября в ходе выступления, которое транслировалось на странице правительства в социальной сети Twitter.

«Если утром речь шла о четырёх погибших, теперь погибли уже более 50 человек», — сказал Джамматтеи.

В департаментах Альта-Верапас, Исабаль, Киче, Петен, Санта-Роса, Сакапа, Чикимула, Хутиапа и Эль-Прогресо, наиболее пострадавших от удара стихии, объявлен режим стихийного бедствия. В ликвидации последствий наводнений и оползней, вызванных штормом «Эта», участвуют вооружённые силы страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Гватемале более 15 жилых домов в районе Сан-Кристобаль-Верапас в департаменте Альта-Верапас оказались разрушены оползнями из-за дождей, принесённых штормом «Эта».

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