Мапуту, , 10:59 — REGNUM Более 40 человек в Мозамбике числятся пропавшими без вести после того, как их лодка затонула в воскресенье, 1 ноября. Об этом сообщает ВВС Swahili.

По информации журналистов, на борту судна находилось беженцы, спасавшиеся от насилия в богатой газом провинции Кабу-Дельгаду, пострадавшей от активности боевиков. На лодке, перевернувшейся в Индийском океане между островами Ибо и Матемо, находились 74 человека.

Согласно сообщениям местных СМИ, 32 человека были спасены, в то время как другие могли утонуть. Тела некоторых из них были найдены позднее.

Последние три года в Кабу-Дельгаду продолжается вооруженное восстание боевиков. По данным Всемирной продовольственной программы, насильственные нападения спровоцировали на севере Мозамбика гуманитарный кризис, который привел к тому, что сотни тысяч людей покинули свои дома с тех пор, как группа, связанная с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), начала мятеж в 2017 году.

Насилие распространилось и на Танзанию. В прошлом месяце поступили сообщения о нападениях боевиков в районе Мтвара на границе с Мозамбиком.