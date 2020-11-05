Санкт-Петербург, , 09:33 — REGNUM Неисправный состав вагона поезда на «синей» ветке Петербургского метрополитена задержал петербуржцев, спешащих на работу в четверг, 5 ноября, рассказали ИА REGNUM в пресс-службе подземки.

Выход из метро Дарья Драй © ИА REGNUM

Заминка в плотном движении утром 5 ноября произошла на Московско-Петроградской (второй, синей) линии. Как рассказали в метрополитене, из-за неисправного состава был увеличен интервал движения на участке от «Невского проспекта» до «Купчино» на семь минут.

«Состав убран в депо. В настоящий момент движение восстановлено», — уточнили в пресс-службе метрополитена.

В свою очередь недовольные петербуржцы обсуждая утреннюю заминку сообщили в социальных сетях, что из-за задержки людей на платформах метрополитена заметно увеличилось, некоторые даже назвали произошедшее коллапсом.

«Поезда пошли, но выжить в вагоне почти не возможно. На каждой станции лезет по 50 человек в один вагон», — написал в группе «ДТП и ЧП СПб» Никита Х.

Другой пассажир Светлана Ш. сообщила, что машинист попросил пассажиров открыть форточки, поскольку состав длительное время стоял перед станцией «Технологический институт».