Сан-Сальвадор, , 06:38 — REGNUM Один человек погиб в результате стихийных бедствий в Сальвадоре, вызванных тропическим штормом «Эта», сообщает пресс-служба службы по гражданской обороне страны.

Глава ведомства Уильям Эрнандес заявил, что погиб 44-летний рыбак, вышедший в море, несмотря на запреты. К моменту объявления запрета на выход в море шторм находился на границе между Гондурасом и Никарагуа.

«Несмотря на то, что правительство указало запретить всю рыболовную активность, традиционную и спортивную, мужчина вышел ловить рыбу и погиб», — подчеркнул Эрдандес.

В Сальвадоре все еще действует «красный» уровень опасности в связи с ливнями и штормовым ветром. Уже появлялись сообщения о поваленных деревьях и сходе оползней, однако о жертвах информации пока не поступало.