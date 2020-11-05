Петропавловск-Камчатский, , 03:13 — REGNUM В районе Морского порта Петропавловска-Камчатского обнаружен труп 8-летнего мальчика. Тело ребёнка имеет следы укусов животных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.

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Уголовное дело было возбужденно по факту безвестного исчезновения ребёнка. В ходе поисков тело мальчика было найдено. Предположительно его покусали животные. Назначены экспертизы, которые позволят установить причины смерти ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело по факту смерти девятимесячного ребенка возбуждено в Башкирии. По версии следователей, трагедия произошла ночью с 29 на 30 октября в дома в селе Мирный. Голова ребенка застряла в самодельной детской кроватке. В результате мальчику сдавило шею, и он умер.