Уфа, , 09:50 — REGNUM Уголовное дело по факту смерти девятимесячного ребенка возбуждено в Башкирии. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следователей, трагедия произошла ночью с 29 на 30 октября в дома в селе Мирный. Голова ребенка застряла в самодельной детской кроватке. В результате мальчику сдавило шею, и он умер. Тело малыша обнаружила его мать, которая вызвала сотрудников полиции и врачей.

Сообщается, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.

Расследование дела продолжается.

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