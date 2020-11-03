Измир, Турция, , 20:01 — REGNUM Число погибших в ходе землетрясения 30 октября в турецкой провинции Измир достигло 110, сообщил 3 ноября журналистам президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган «После землетрясения в Измире извлечены тела 110 погибших».

По его данным, 1027 человек получили травмы различной степени тяжести. До сих пор продолжаются поисково-спасательные работы на месте разрушенных в результате землетрясения зданий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Эгейском море 30 октября. В Греции больше всего от него пострадали жители острова Самос.

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