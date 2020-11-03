Тосно, Ленинградская область, , 17:21 — REGNUM В Тосненском районе Ленобласти пожарные при тушении горящего частного дома спасли четырех человек. Об этом 3 ноября ИА REGNUM рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Возгорание в частном жилом деревянном доме в поселке Лисино-Корпус было замечено днем 3 ноября. Около 15:50 мск в дежурную часть поступило сообщение о пожаре. Прибывшие на место спасатели вывели на улицу четырех человек, а к 16:20 мск локализовали возгорание.

Отметим, по данным ряда СМИ, в поселке горел частный хоспис, однако в региональном управлении МЧС данную информацию не подтвердили.