Линц, Австрия, , 16:12 — REGNUM О задержании одного из членов группировки, устроившей теракт в Вене накануне, 2 ноября, задержан в городе Линце (Австрия), пишет 3 ноября Kronen Zeitung.

Отмечается, что само задержание прошло без особого труда, поскольку подозреваемый не успел оказать сопротивления, застигнутый врасплох.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 2 ноября, в Вене произошёл теракт, в результате которого погибли пять человек. Вечером в шести пунктах австрийской столицы был открыт огонь: сначала у синагоги в центре города.

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