Бессоновский район, Пензенская область, , 15:43 — REGNUM Рядом с железнодорожными путями недалеко от улицы Пристанционной в селе Бессоновка Пензенской области днем 2 ноября было найдено тело 17-летней девушки с колото-резаными ранениями. Бессоновский межрайонный следственный отдел следственного управления СКР по Пензенской области возбудил уголовное дело по факту насильственной смерти несовершеннолетней по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

В ночь с 1 на 2 ноября текущего года в полицию с заявлением обратилась жительница Пензы о безвестном исчезновении дочери после встречи со знакомым молодым человеком в Бессоновке. После обнаружения тела погибшей криминалисты установили причастность к преступлению 15-летнего знакомого девушки. Подросток во время допроса показал, что вечером 1 ноября он выяснял со знакомой отношения и нанес ей множественные удары по телу имеющимся при себе ножом. Затем он оттащил потерпевшую в кусты, прикрыв фрагментом листа ДСП. Подозреваемого задержали. По месту его жительства обнаружили и изъяли орудие преступления — нож и личные вещи девушки, которые подросток взял с собой. Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрания меры пресечения.

Установлено, что подросток состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних по ст. 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления транспортным средством»).

Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося. В рамках расследования уголовного дела дадут правовую оценку действиям (бездействиям) органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при проведении профилактической работы с подростком. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM напоминает, информация об исчезновении 14-летней девочки в следственные органы Пензенской области поступила 23 мая. В ходе поисковых мероприятий тело подростка нашли в тот же день с признаками насильственной смерти в лесополосе на территории Первомайского района Пензы.

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