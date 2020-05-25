Пенза, , 08:20 — REGNUM Следственное управление СКР по Пензенской области возбудило уголовное дело по факту убийства несовершеннолетней (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Убийство лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии»), которая ушла из дома на прогулку 22 мая 2020 года и не вернулась. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

Информация об исчезновении 14-летней девочки в следственные органы поступила 23 мая. В ходе поисковых мероприятий тело подростка нашли в тот же день с признаками насильственной смерти в лесополосе на территории Первомайского района Пензы.

Следователи и криминалисты проводят оперативно-разыскные мероприятия с целью установления причастных к преступлению лиц и поиск свидетелей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, причины смерти ранее пропавшего и найденного мертвым девятилетнего мальчика устанавливают в Башкирии.

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