Бердск, Новосибирская область, , 11:00 — REGNUM В городе Бердске (Новосибирская область) в редакции газеты «Свидетель» мужчина напал на блогера и внештатного корреспондента Сергея Болдырева.

Об инциденте издание «Свидетель» сообщило 2 ноября. По его данным, «разъярённый мужчина» ворвался в редакцию и «несколько раз ударил по лицу» Болдырева. При этом весь коллектив редакции находился на рабочих местах.

После этого мужчина покинул редакцию. По версии пострадавшего, на него напал работник пресс-центра мэрии Бердска. Причиной якобы стал репост с комментарием, размещённый в паблике «Все плохо», администратором которого является Сергей Болдырев.

Как сообщили ИА REGNUM 3 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, заявление от Болдырева поступило 2 ноября, по данному факту проводится проверка.

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