Яунде, , 08:44 — REGNUM Четыре человека получили ранения при взрыве самодельного взрывного устройства в закусочной в столице Камеруна. Об этом сообщает BBC Africa.

Никакая террористическая группировка не взяла на себя ответственность за нападение в районе Нсам в Яунде, которое, по сообщениям полиции, было совершено 1 ноября с помощью самодельной бомбы около 21:00 по местному времени.

Свидетели рассказали журналистам, что они видели, как мужчина вошел в закусочную, купил алкоголь и сел в одиночестве, затем он ушёл, оставив свой напиток и сумку.

По данным полиции, двое из четырех раненых получили серьезные травмы. Все они проходят лечение в одной из местных клиник.

В августе 2020 года в стране произошла аналогичная ситуация. Взрывное устройство сработало на переполненном рынке Моколо в Яунде, в результате чего пострадал мужчина. Двумя месяцами ранее в трёх населённых пунктах страны произошли три взрыва.

В связи с инцидентом были арестованы два человека, однако никаких арестов в связи с воскресным инцидентом произведено не было.