Кабул, , 16:31 — REGNUM В Кабуле в результате нападения группы боевиков на университет убиты не менее 19 человек, сообщает 2 ноября афганский телеканал TOLOnews со ссылкой на МВД страны.

По утверждению МВД Афганистана, кроме 19 погибших, в результате атаки экстремистов на университет были ранены еще 22 человека.

По данным местных властей, в нападении на университет принимали участие трое боевиков, которые были уничтожены в результате операции афганских сил безопасности, продолжавшейся порядка шести часов.

Напомним, 2 ноября во время церемонии открытия книжной выставки с участием представителей Ирана на территории университета произошел взрыв, а затем группа боевиков открыла стрельбу.

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