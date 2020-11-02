Казань, , 12:01 — REGNUM В столице Татарии с 31 октября запрещено работать предприятиям общественного питания и ряду других учреждений с 23:00 до 6:00. За это время в Казани выявили 3,4 тыс. нарушений в заведениях, которые были открыты, несмотря на запрет. Об этом сообщил замначальника городского управления МВД России Валерий Саматошенков.

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Сотрудники полиции и Росгвардии дежурят в составе мобильных групп на улицах и в общественных местах Казани. Они проверят работу торговых комплексов, объектов общепита и других организаций. Кроме того, ведутся рейды по выявлению нарушений по заведениям общепита, где продолжают предоставлять услуги по курению кальяна. На сегодняшний день, 2 ноября, выявлено более 70 кафе, баров и ресторанов, где курят кальяны, в том числе 10 — повторно. Руководство учреждений привлечено к административной ответственности, отметил представитель городского МВД.

ИА REGNUM ранее сообщало, с 31 октября в Татарии с 23:00 до 6:00 запрещается проведение организациями и предпринимателями зрелищно-развлекательных мероприятий, оказание услуг общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений объектов общепита, доставки заказов, оказания услуг общепита на территориях аэропортов и вокзалов.

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