Тегусигальпа, , 10:06 — REGNUM В более чем половине из 18 региональных департаментов Гондураса объявлена тревога из-за надвигающегося урагана «Эта». Об этом говорится в сообщении Национальной системы управления рисками и Постоянной комиссии по чрезвычайным ситуациям страны.

Как ожидается, в ближайшие сутки ураган «Эта» достигнет берегов Никарагуа, после чего может проследовать на север и достичь территории Гондураса в период с вечера 3 ноября до утра 4 ноября.

Предупреждение объявлено для регионов Грасиас-а-Диос, Колон, Ислас-де-ла-Баия, Йоро, Кортес и Оланчо на период в 48 часов.

Помимо ураганного ветра, власти опасаются сильных осадков, которые придут вместе с ураганом. Как ожидается, стихия может принести до 76 см осадков.