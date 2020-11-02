Оттава, , 04:31 — REGNUM Две церкви сгорели в ночь на 1 ноября в канадской провинции Онтарио. Об этом 2 ноября сообщил телеканал CTV.

Возгорание в первой церкви, расположенной в городе Манси, произошло около 00:30 по местному времени 1 ноября. К приезду на место происшествия пожарных здание было полностью охвачено огнём.

Через шесть часов после пожара произошло возгорание в храме, расположенном в семи километрах от первой церкви. Оба здания в результате пожара выгорели практически полностью. Пострадавших нет.

В настоящее время начато расследование по факту произошедшего. Устанавливаются обстоятельства и причины пожара в церквях. Сотрудники полиции не исключают версию поджога.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в мечети в македонской деревне Магура, расположенной рядом с городом Лепьян. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать поджог, совершённый беженцами из стран Ближнего Востока.

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