Ницца, Франция, , 02:58 — REGNUM Поминальное богослужение в память о жертвах атаки на прихожан прошла в соборе Нотр-Дам в Ницце. Об этом 1 ноября сообщает BFMTV.

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Поминальная служба прошла вечером 1 ноября, её провёл епископ Ниццы Андре Марсо. Из-за ограничений, связанных с угрозой распространения коронавируса, непосредственно в базилику было допущено ограниченное число прихожан. При этом множество граждан собрались для молитвы у стен собора, ещё больше следили за церемонией по телевидению и в интернете.

Служба продлилась около двух часов, на ней присутствовал глава Ниццы Кристиан Эстрози, а также родственники погибших. Во время мессы вокруг собора был организован периметр безопасности, для обеспечения порядка были задействованы десятки сотрудников полиции и военных.

Поминальные службы прошли в ряде соборов по всей Франции. Отмечается, что в некоторых городах страны в мессах приняли участие и представители мусульманских общин.

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