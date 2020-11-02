Тяньцзинь, Китай, , 02:40 — REGNUM Семь человек погибли, еще пятеро получили ранения в результате обрушения железнодорожного моста в городе Тяньцзине на севере Китая, сообщает 1 ноября агентство Синьхуа.

Трагедия произошла примерно в 9:00 по местному времени 1 ноября. Мост длиной 30 метров рухнул в тяньцзиньском районе Биньхай во время осуществления ремонта. В настоящее время проходит поисково-спасательная операция, а также расследование причин обрушения.

Ранее было известно о двух жертвах обрушения. В середине сентября в результате обрушения строящегося железнодорожного тоннеля под завалами оказалось девять человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Под обломками строящегося тоннеля в Китае остается девять человек