Тяньцзинь, Китай, 2 ноября 2020, 02:40 — REGNUM Семь человек погибли, еще пятеро получили ранения в результате обрушения железнодорожного моста в городе Тяньцзине на севере Китая, сообщает 1 ноября агентство Синьхуа.
Трагедия произошла примерно в 9:00 по местному времени 1 ноября. Мост длиной 30 метров рухнул в тяньцзиньском районе Биньхай во время осуществления ремонта. В настоящее время проходит поисково-спасательная операция, а также расследование причин обрушения.
Ранее было известно о двух жертвах обрушения. В середине сентября в результате обрушения строящегося железнодорожного тоннеля под завалами оказалось девять человек.
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