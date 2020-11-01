Манила, , 03:48 — REGNUM Тайфун «Гони» усилился до параметров супертайфуна и вышел на сушу на территории филиппинской провинции Катандуанес. Об этом 31 октября сообщает Филиппинское управление атмосферных, геофизических и астрономических служб (PAGASA) на своей странице в Facebook.

Скорость ветра в эпицентре супертайфуна достигает около 280 км/час, «Гони» движется в юго-западном направлении со скоростью около 25 км/час. Специалисты PAGASA предупреждают, что сильные ливни, которые несёт с собой супертайфун, могут вызвать наводнения и оползни.

Согласно прогнозам метеорологов, ливневые дожди будут наблюдаться в течение ближайших 12 часов на территории провинций Катандуанес, Северный Камаринес, Камаринес Сур, Албай, а также в северной части Сорсогона и центральной и южной частях Кесона.

Напомним, «Гони» сформировался в западной части Тихого океана и стал 19-м тропическим циклоном в Азии в текущем сезоне. Он считается одним из сильнейших штормов, которые обрушивались на Юго-Восточную Азию в 2020 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Тысячи жителей Филиппин эвакуируют из-за приближения тайфуна