Манила, , 06:45 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,6 на территории Филиппин, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 4 километрах к востоку от города Магалланес. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 160,2 километра. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Перу. Его эпицентр находился в 50 километрах от города Оксапампа на глубине 45,29 километров. Пострадавших не было.

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