Анкара, , 22:44 — REGNUM Количество людей, получивших ранения и травмы при землетрясении на западе Турции, увеличилось до 607, сообщает 30 октября турецкое Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.

По данным ведомства, спасатели разбирают обломки 17 разрушенных домов.

Ранее власти Турции заявляли о 12 погибших и 522 пострадавших.

«Число погибших по-прежнему 12, число раненых увеличилось до 607. Спасатели работают на завалах 17 разрушенных зданий», — указано в сообщении.

Отдельно отмечено, что после первого землетрясения 30 октября было зафиксировано еще 170 афтершоков максимальной магнитудой 5,1.

Как сообщало ИА REGNUM, от подземных толчков в Эгейском море также пострадал греческий остров Самос, где погибли двое детей.

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