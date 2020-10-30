Анкара, , 20:02 — REGNUM Количество пострадавших в результате землетрясения на западе Турции увеличилось до 321, погибли шесть человек, сообщает 30 октября турецкое Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.

Землетрясение News.tj

По данным ведомства, 12 зданий разрушены, там работают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 6,6 произошло днем 30 октября на западе Турции и на прилегающих греческих островах.

Землетрясением была вызвана крупная волна, затопившая прибрежные улицы в городе Сеферихисаре. На греческом острове Самос обрушилась часть церкви, погибли двое детей.

Через несколько часов сейсмические толчки в Эгейском море повторились.

Читайте ранее в этом сюжете: У берегов Турции в Эгейском море произошло повторное землетрясение