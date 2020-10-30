Ульяновск, , 13:36 — REGNUM В Ульяновске двое парней осуждены за вымогательство. Следствие также установило, что они закинули бутылку с зажигательной смесью на балкон одной из жительниц, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Перед судом предстали 23-летний ранее судимый мужчина и его 21-летний сообщник. Правоохранители установили, что 25 января 2020 года в подъезде одного из домов они потребовали от знакомого 60 тыс. рублей, угрожая пострадавшему ножом и грозя уничтожить принадлежащую его матери квартиру.

По версии правоохранителей, 5 февраля один из них закинул бутылку с зажигательной смесью на балкон квартиры одного из домов по улицы Богдана Хмельницкого, приняв «по ошибке» его за жилье матери пострадавшего. Ущерб, причинённый двум жителям, оценивается в 300 тыс. рублей.

Мужчин признали виновными в вымогательстве. Кроме того, одному из них инкриминировалось публичное оскорбление представителя власти, другому — умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога. Суд назначил им 4 и 4,5 года лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Димитровграде Ульяновской области завершилось судебное разбирательство в отношении членов преступной группы вымогателей. От действий преступной группы пострадали пять человек, ущерб оценён в 740 тыс. рублей. Приговор выслушал последний член ОПГ, который скрылся от следствия и был задержан в декабре прошлого года.

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